Tevfik Göksu, İstanbul için herkesi tek tek aramış: 'Beni neden istemiyorsunuz?'

Gazeteci Nuray Babacan, bugün köşesinde yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisine yer verdi. Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı toplantıyı ve arkasından yaşanan bir gelişmeyi şu ifadelerle aktardı:

ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKAN HERKESİ TEK TEK ARAMIŞ

Başka bir kulis bilgisi yerel seçimlerle ilgili. Öğrendiğimize göre, Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir toplantı yaptı. Dar katılımlı toplantıda İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe ve Tevfik Göksu’nun olduğu belirtiliyor. Üç saat süren toplantıya yönetimden kimse alınmamış. Bu arada, partide yapılan anketlerde şanslı görülmeyen Tevfik Göksu’nun adaylık ısrarı sürüyor. Göksu’nun partide adaylığına karşı çıkan herkesi tek tek arayıp, ‘Beni neden istemiyorsunuz’ diye ikna etmeye çalıştığı aktarılıyor.

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