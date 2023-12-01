Bugün yapılması planlanıyordu: Asgari ücret toplantısı ertelendi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 1 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağı açıklanmıştı.

Halk Tv Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in bildirdiğine göre komisyon, bugün toplanmayacak.

Toplantının neden ertelendiği henüz açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı tarihini izleyen günlerde duyuracak.

CEVDET YILMAZ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret için ilk toplantının 1 Aralık’ta yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelmişti. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevzuat gereği 1 Aralık’ta çalışmaya başlayacağını söylemişti.

Asgari ücrete bir yılda yüzde 114 zam yapıldığını belirten Yılmaz, “Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar TL oldu” demişti.

Temsilcilerin çalışma takvimine göre 4 kez bir araya gelmesi ve uzlaşmaya varması bekleniyor.

Asgari ücret 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücreti belirleyecek.