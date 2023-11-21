Isias Otel dosyasında yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’de 38’i KKTC’den öğrenci, öğretmen, antrenör ve tur rehberlerinden oluşan 71’i müşteri, 1’i otel personeli olmak üzere 72 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada konuttan otele çevrilen İsias Otel ile ilgili belediye görevlilerinin de kusurunun bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verildi. Kamu görevlileriyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilecek.

'AYRI BİR DOSYA ÜZERİNDEN SORUŞTURMAYA DEVAM KARARI'

İddianamede, “Zemin raporu, statik proje ve statik hesap raporu bulunmadan yapı için imzasız ve eksik projelere dayanarak, yapı ruhsatları düzenleyen ve binanın ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadı, Türk Standartları Enstitüsü standartlarda uygun malzeme kullanmadığı hususunda proje kontrollerini sağlamayan belediyeye görevleri hakkında yürütecek soruşturma usulünün farklı olması, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden soruşturma iznini alınması gerektiği ve bu itibarlı işlemlerin yapıldığı tarihte resmi sıfata sahip sorumlu kişilerin hakkındaki evrakların ayrılarak ayrı bir dosya üzerinden soruşturmaya devam edilmesi” ifadeleri yer aldı.

Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından 05.01.1993 tarihinde konut yapı ruhsatı düzenlediği, mimari projede bodrum, zemin+asma, 11 kat olmak üzere 13 kat olarak hazırlandığı fakat bodrum, zemin+asma 7 kat olmak üzere 9 kat olarak yapıldı. 1995 yılında kaba inşaatı tamamlandı. 2001 yılına kadar böyle kaldı. Yapı sahibi, 2001 yılında otel tadilatı yapmak istediği yönünde başvuru yaptı ve aynı yıl içerisinde otel maksatlı ruhsat verildi. Mevcut binaya uygun olarak hazırlanan mimari proje hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Dosya çerçevesinde 5’i tutuklu toplam 11 şahsın “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: İHA