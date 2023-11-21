Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor

AKP'ye yakınlığı ile bilinen HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya, Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatı oldu. Hüseyin Kaya'nın adı Adnan Oktar dava dosyalarında da geçiyordu.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
Son Güncelleme:
Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor

GERÇEK GÜNDEM - Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün itirafçı oldu.

Polat çiftinin avukatı ise, Odatv’den Oğuz Ok’un haberine göre, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) kurucusu Hüseyin Kaya oldu.

Kaya, şahsi internet sitesinde kendisini ‘serbest avukat, yazar, insan hakları aktivisti’ olarak tanımlarken, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’de siyaset yaptığını da biyografisine ekledi.

ADNAN OKTAR DOSYASINDAN ÇIKTI

Polat çiftinin avukatlığını üstlenen Hüseyin Kaya’nın adı, Adnan Oktar davasının dosyasında da çıktı.
2018’de ele geçirilen ve dava dosyasına giren bir belgede, Kaya’nın ofisindeki bir sohbet esnasında bir Emniyet Müdürünün yanlarına geldiği ve Kaya’nın ofisindeki kişileri ‘Adnan hocanın arkadaşları’ olarak tanıttığı kayıtlara geçti. Belgede, “Emniyet müdürü bayağı rahat bir şekilde bizimle oturdu sohbet etti” ifadeleri yer aldı.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 1

Dava dosyalarına geçen belgelerde, Hüseyin Kaya’nın Türkiye’nin Suriye politikasından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu sorumlu tuttuğu ve Davutoğlu’nda akademisyen kibri olmasıyla suçladığı ifadeleri de yer aldı.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 2

Adnan Oktar için alınan notlarda, Hüseyin Kaya’nın da ‘Çarşamba akşamı’ Oktar’ı ziyarete gideceği ancak, ortadan kaybolduğu belirtilirken, notları alan kişi yeniden avukat Hüseyin Kaya ile konuşacağını yazdı.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 3

GÖZE ÇARPAN HUDER-AKP İLİŞKİSİ

HUDER ile AKP’nin yakınlığı bilinirken, geçmişte HUDER Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Ali Özkaya, AKP’den Afyonkarahisar milletvekili oldu.

Yine derneğin Konya Şube Başkanlığı görevinde bulunan Levent Babacan da AKP’de Konya milletvekili olan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ahmet Sorgun ile birlikte Selçuk Üniversitesi’ni ziyaret etmişti.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 4

HUDER’in Ankara Şube Başkanı M. Fatih Sönmez de AKP Çankaya İlçe Başkanvekilliği görevinde bulunuyor.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 5

AKP Tepebaşı İlçe Başkanvekili Fatih M. Akmeşe isimli kişi ise, HUDER Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak göze çarpan isimler arasında.

Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor - Resim : 6

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dilan Polat Engin Polat Adnan Oktar
Son Güncelleme:
Terkoğlu'ndan kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt: 'Ankara'da bir torbacıya ya da Şişli'de on sekiz olmamış tetikçiye vurdurmadığınız sürece...' 'Ankara'da bir torbacıya ya da Şişli'de on sekiz olmamış tetikçiye vurdurmadığınız sürece...'
AKP kripto varlıklar için mevzuat hazırlığında AKP kripto varlıklar için mevzuat hazırlığında
İYİ Parti'de milletvekili yapılan iş insanları ve istifalar arasındaki bağlantı ne? AKP ile ittifak baskısı yapmışlar İYİ Parti'de milletvekili yapılan iş insanları ve istifalar arasındaki bağlantı ne?
İçli köftenin en lezzetli hali. Kilis'te meğer böyle pişiriliyormuş İçli köftenin en lezzetli hali. Kilis'te meğer böyle pişiriliyormuş
İYİ Parti'deki 'para' tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Eden bulur İYİ Parti'deki 'para' tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Eden bulur
Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor Paranız cebinizde kalacak! Evde süt varsa denemeniz öneriliyor... Bakın ne yapılıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce gizlice evlendiği ortaya çıktı: işte sır gibi sakladığı kocası
TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi
5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama! 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!