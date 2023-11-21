Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatında Adnan Oktar detayı: AKP'ye yakınlığı ile biliniyor

GERÇEK GÜNDEM - Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün itirafçı oldu.

Polat çiftinin avukatı ise, Odatv’den Oğuz Ok’un haberine göre, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) kurucusu Hüseyin Kaya oldu.

Kaya, şahsi internet sitesinde kendisini ‘serbest avukat, yazar, insan hakları aktivisti’ olarak tanımlarken, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’de siyaset yaptığını da biyografisine ekledi.

ADNAN OKTAR DOSYASINDAN ÇIKTI

Polat çiftinin avukatlığını üstlenen Hüseyin Kaya’nın adı, Adnan Oktar davasının dosyasında da çıktı.

2018’de ele geçirilen ve dava dosyasına giren bir belgede, Kaya’nın ofisindeki bir sohbet esnasında bir Emniyet Müdürünün yanlarına geldiği ve Kaya’nın ofisindeki kişileri ‘Adnan hocanın arkadaşları’ olarak tanıttığı kayıtlara geçti. Belgede, “Emniyet müdürü bayağı rahat bir şekilde bizimle oturdu sohbet etti” ifadeleri yer aldı.

Dava dosyalarına geçen belgelerde, Hüseyin Kaya’nın Türkiye’nin Suriye politikasından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu sorumlu tuttuğu ve Davutoğlu’nda akademisyen kibri olmasıyla suçladığı ifadeleri de yer aldı.

Adnan Oktar için alınan notlarda, Hüseyin Kaya’nın da ‘Çarşamba akşamı’ Oktar’ı ziyarete gideceği ancak, ortadan kaybolduğu belirtilirken, notları alan kişi yeniden avukat Hüseyin Kaya ile konuşacağını yazdı.

GÖZE ÇARPAN HUDER-AKP İLİŞKİSİ

HUDER ile AKP’nin yakınlığı bilinirken, geçmişte HUDER Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Ali Özkaya, AKP’den Afyonkarahisar milletvekili oldu.

Yine derneğin Konya Şube Başkanlığı görevinde bulunan Levent Babacan da AKP’de Konya milletvekili olan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ahmet Sorgun ile birlikte Selçuk Üniversitesi’ni ziyaret etmişti.

HUDER’in Ankara Şube Başkanı M. Fatih Sönmez de AKP Çankaya İlçe Başkanvekilliği görevinde bulunuyor.

AKP Tepebaşı İlçe Başkanvekili Fatih M. Akmeşe isimli kişi ise, HUDER Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak göze çarpan isimler arasında.

Kaynak: Gerçek Gündem