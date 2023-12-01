Malatya'daki 4.8 şiddetindeki depreme Naci Görür'den ilk yorum

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

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Malatya'daki 4.8 şiddetindeki depreme Naci Görür'den ilk yorum

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bu gece yarısı 03:18'de bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde derinliğinde meydana geldiği ölçülen depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi'nin Darende'de meydana geldiğini aktardığı deprem için Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Görür, 4.8'lik deprem için "Daren’de Şuğul (Malatya’da) 4,8 deprem oldu. Bu deprem DAF veya Malatya Fayı üzerinde değil. Yüzey kırığı belli değil" dedi.

Deprem uzmanı Görür ayrıca şunları söyledi:

"Muhtemelen Darende-Şuğul arasında KB-GD yönünde Malatya Fayına doğru uzanan bir fay üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı. Geçmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 6 Şubat depremlerinden olumsuz etkilenen Malatya'da birçok bina yıkılmış ve binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Malatya Kahramanmaraş Deprem Naci Görür
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