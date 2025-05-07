Kıbrıscık Yaylası’nda Ceylan Sürüsü Görüntülendi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde bir vatandaş, yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsünü görüntüledi. Doğal yaşam alanlarında nadir görülen bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ceylanlar, araca yaklaşılması üzerine hızla kaçarak gözden kayboldu.

Kıbrıscık Yaylası’nda Ceylan Sürüsü Görüntülendi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir yaylada, ender rastlanan bir doğa anı yaşandı. Yaylada aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol kenarındaki çimenlik alanda otlayan bir ceylan sürüsüyle karşılaştı.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, ceylanların sessizce otlandığı, aracın yaklaşmasıyla ise hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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