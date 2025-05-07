Kıbrıscık Yaylası’nda Ceylan Sürüsü Görüntülendi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir yaylada, ender rastlanan bir doğa anı yaşandı. Yaylada aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol kenarındaki çimenlik alanda otlayan bir ceylan sürüsüyle karşılaştı.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, ceylanların sessizce otlandığı, aracın yaklaşmasıyla ise hızla uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Kaynak: İHA