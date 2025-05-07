Park Halindeki Otomobillere Çarptı: 2 Yaralı

Gelibolu’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir araç, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Park Halindeki Otomobillere Çarptı: 2 Yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Eğritaş Yolu üzerindeki toplu konutlar önünde meydana gelen kazada, sürücü N.D. idaresindeki 03 ACK 965 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanırken, çarpılan otomobillerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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