'Kent Uzlaşısı' Davasında Tutukluluğa Devam Kararı

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmayı erteledi. 10 kişi hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.

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'Kent Uzlaşısı' Davasında Tutukluluğa Devam Kararı

İstanbul'da, CHP'nin kazandığı ve DEM Parti'nin aday çıkarmadığı ilçeleri kapsayan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de takip etti.

"Kent Uzlaşısı"ndan tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 ismin yargılandığı duruşma 18 Eylül'e ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA

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