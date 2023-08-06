'Kelepçe sıkı' diye sinirlendi, duvara kafa attı; polis otosuna bindirildi, yine durmadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Cedit mahallesinde meydana gelen olayda vücudunun çeşitli noktalarından bilinmeyen bir sebep dolayısıyla yaralanan E.S. isimli şahıs yaptıklarıyla ortalığı birbirine kattı.

Yaralı bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen E.S. çevredeki yurttaşlara küfürler savurdu. Devriye gezen polis ekiplerine fark edilen ve ekiplere de direnen E.S., trafik yön levhasına tekme attı.

DUVARA KAFA ATTI

Gözaltına alındığı esnada eline takılan kelepçenin sıkı olduğumu iddia eden E.S. ardından duvara kafa attı. Polis otosuna bindirilen E.S. bu sefer de araçtan dışarıya fırladı. Uzun uğraşlar sonucu E.S. kontrol altına alındı.

Polis aracına bindirilen şahıs tedavi edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA