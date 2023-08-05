Prof. Dr. Naci Görür 'den Bitlis-Hakkari bölgesi için uyarı: Arap Levhası, Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor

Güneydoğu Anadolu fay hattına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremleri o bölgedeki dengeyi bozdu. O bölgeye yakın Adana Havzası, Hakkari'ye kadar olan Bindirme Kuşağı, Bitlis-Hakkari yöresinde de belli nitelikte depremler olursa şaşırmayız" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür 'den Bitlis-Hakkari bölgesi için uyarı: Arap Levhası, Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu Anadolu fay hattına Türkiye'nin deprem haritasına ve aktif faylara dair açıklamalarda bulundu. Habertürk'teki konuşmasında, Güneydoğu Anadolu fay hattına değinen Görür, "Arap Levhası belli ölçüde Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Faylar hareketler sonucu stres biriktiriyor" dedi.

Görür, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin hemen hemen her yeri aktif fay içermektedir. Petrol hareketli yerden kaçar. Özellikle Erzurum'da olan depremi göz önüne alınca özellikle dedim ki Doğu Anadolu bir ölçüde sıkışıyor. Doğu Anadolu'nun bir jeolojik gelişimi var. İki büyük levha yaklaşınca Doğu Anadolu sıkışıyor. Bu yüzden inanılmaz faylar meydana geliyor.

6 Şubat depremleri o bölgeyi o bölgedeki dengeleri bozdu. O bölgeye yakın Adana Havzası, Hakkari'ye kadar olan Bindirme Kuşağı, Bitlis-Hakkari yöresinde de belli nitelikte depremler olursa şaşırmayız. Arap Levhası belli ölçüde Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Faylar hareketler sonucu stres biriktiriyor.

Stres biriktirme demek fay içinde kuvvet biriktirmektir. Bu kuvvet ne zamanki fayın hareketini durduran sürtünmeyi aşınca kırılma oluyor. Halk ve Devlet olarak sormamız gereken soru yapılarımız dirençli mi şeklindedir. İlgi çeksin diye bazen başlıkları ben söylemişim şeklinde atıyorlar."

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