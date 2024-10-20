Kaza Yapan Kişiye Başka Bir Araç Daha Çarptı

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu İsmail Salih (32) yönetimindeki 34 ZE 107 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 34 NZ 7861 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanıyla araçtan inip yola çıkan sürücüye henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıp üzerinden geçti. İsmail Salih’i ezen diğer sürücü olay yerinden kaçtı. 2 kez kaza yaparak ağır yaralanan İsmail Salih (32), olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Kaynak: AA