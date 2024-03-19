Boydak'ın yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çekmeköy ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda kayyum atanmış Boydak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak gözaltına alındı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldü.

Kaynak: ANKA