MEB, öğrencilere beslenmeyi çok gördü!

MEB, milyonların, “Okullarda ücretsiz yemek” talebine bir kez daha kulak tıkadı. Bakanlığın 4 yıllık planlarında ücretsiz yemek uygulamasına yer verilmedi.

MEB, öğrencilere beslenmeyi çok gördü!

PISA 2022 verilerine göre, her beş öğrenciden birinin haftada en az bir kere parası olmadığı için okulda yemek yiyemediği Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sorunu bir kez daha görmezden geldi.

Bakanlığın, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki Stratejik Planı’nda, öğrencilerin ve velilerin ücretsiz yemek talebine değinilmedi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, “MEB, kaynakları çocukların yararına kullanmak yerine cemaatlere aktarmayı tercih ediyor” diye konuştu.

SAĞLIKSIZ NESİLLER

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP’li Murat Emir, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022-2023 eğitim öğretim yılında yalnızca bir dönem verdiği ücretsiz yemek uygulamasının sessiz sedasız kaldırılmasına tepki gösterdi. Gelişme çağındaki çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu belirten Emir, bakanlığın kaynak kullanım tercihlerini eleştirdi.

MEB'in, yeni eğitim yılı tedbirleriyle ilgili genelgesinde, “Sağlıklı beslenme” için çalışmalar yürütüleceği yönünde ifadeler yer aldığını ancak sözlerin unutulduğunu kaydeden Emir, şunları söyledi:

“Sefalet endeksinde dünya genelinde Türkiye 10’uncu sırada. Yetersiz beslenme ilerleyen dönemde çocuklarda bodurluk, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıklar açısından tetikleyici olacak. Bugünden yarına sağlıksız nesiller yetiştiriliyor. İnsanlar açlık sınırının altında, bir yaşam sürerken beslenmeye yeterli kaynak ayıramıyor. Okullarda verilecek ücretsiz bir öğün uygulamasının okul öncesi eğitimden başlanarak ilk ve ortaöğretimde de yaygınlaştırılması elzem ve son derece önemli iken Bakanlık, hiçbir gerekçe göstermeden tamamen kaldırıyor. STK diye adlandırdıkları cemaatlerle ücretli iş birliklerine devam edileceğini Meclis kürsüsünden haykıran Milli Eğitim Bakanı, çocukların ücretsiz bir öğününe kaynak ayırmıyor. Bunlar sosyal devlet olmayı yalnızca cemaate kaynak akıtmaktan ibaret sanıyor.”

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