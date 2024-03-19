Oğlu AKP'den aday olunca işler değişti: 'Rüşvet ve irtikap' soruşturmasından bir dönem tutuklanan ismin yurt dışı yasağı kalktı

Beşiktaş Belediyesi'ne 2022 yılında düzenlenen "rüşvet ve irtikap" operasyonunda 5 ay tutuklu kalan eski CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın haberine göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde AKP'nin Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin ilk sırasına, ilçenin etkili isimlerinden eski CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin oğlu Uğur Tolgahan Sipahi'nin adının yazılmasıyla birlikte, baba Sipahi’nin yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

İSMİ İLK ORADA DUYULMUŞTU

Sipahi’nin adı ilk olarak "17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk" operasyonunda duyulmuş bu operasyonun TOKİ dosyası ayağında olmakla suçlanan Sipahi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Sipahi, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmişti. O dönem Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Sipahi, CHP Genel Merkezi'nin tepkisi üzerine 4 ay sonra bu görevinden istifa etmiş ancak Belediye Meclis Üyeliği görevi devam etmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Sipahi'yi görevden aldı.

2022 yılında ise bu isimlerin görev yaptığı döneme ilişkin olarak Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldı. "Rüşvet ve irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Sipahi ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı. İddianamede Sipahi, Beşiktaş Belediyesi'nden bazı ruhsat almak isteyen kişilerden Beşiktaş Vakfı'na bağış adı altında para yatırılmasını istemekle suçlanıyordu. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 sanıklı davada üç tutuklu sanığın tahliyesine ise 15 Mayıs 2023'te karar verirken, haklarında yurtdışı çıkış yasağı koydu. Aradan geçen bir yılı aşkın süredir de sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı sürüyordu.

ÇEKMEKÖY’DE GÜÇLÜ BİR İSİM

Bu sürecin ardından Sipahi, CHP’den istifa ederken, 2019 yerel seçimlerde Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı oldu. Belediye başkanlığını yüzde 42,85 oyla AKP'nin adayı kazınırken, CHP yüzde 32,25 ikinci, Sipahi ise yüzde 22,12'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Çekmeköy'de belli bir hedef kitlesi olan Sipahi 32 bin oy topladı.

OĞLU İLK SIRAYA YAZILDI; SİPAHİ’NİN YASAĞI KALKTI

Sipahi'nin davası sürerken, 31 Mart seçimleri için aday belirleme sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uğur Tolgahan Sipahi, AKP'den Çekmeköy Belediye Meclis Üye aday adaylığına başvurmasının ardından, ilk sıraya adı yazıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasının reddi kararına sanık avukatları itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Mart'ta talebi kabul ederek Sipahi ve Hazinedar'ın arasında bulunduğu beş sanığın yurtdışı çıkış yasaklarını kaldırdı.