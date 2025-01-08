Kayseri'de Otelde Dehşet! Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Önce Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Kayseri'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi bir otelde buluştu. Mustafa Körükçü isimli şahıs, otel lobisinde tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

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Kayseri'de Otelde Dehşet! Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Önce Öldürdü, Ardından İntihar Etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Kocasinab Bulvarı üzerinde bulunan Nüzhet Otel'de dehşet dolu anlar yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa K. ile Akif Mahmut Ö. otelde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa K., yanında bulunan silah ile önce Akif Mahmut Ö.'ye ateş açtı, ardından da silah ile kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa K.'nın ve Akif Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği otelde inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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