Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Havaya Ateş Açıp Korku Saçtı

Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda; 3 arkadaş yemek için bir dönerciye gitti. Orhan E, Atakan K. ve Emre Y. isimli 3 arkadaş o sırada dönercide bulunan başka bir grupla tartışıp kavga etti. Kavga sırasında Orhan E, yanındaki silahla havaya ateş etti.

Silah seslerini duyan taraflar ayrılırken, Orhan E, Atakan K. ve Emre Y, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için başlattı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA