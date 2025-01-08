Sergen Yalçın'ın Yüzünü Güldüren Haber

Beşiktaş'ın teklif ettiği teknik direktörlük görevini kardeşi hasta olduğu için reddeden Sergen Yalçın'ın yüzünü güldüren haber geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ın son durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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Sergen Yalçın'ın Yüzünü Güldüren Haber

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sergen Yalçın'ın Yüzünü Güldüren Haber - Resim : 1

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle fotoğrafını, "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." mesajıyla paylaştı.

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Kaynak: AA

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