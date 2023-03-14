Kayseri'de depremlerin ardından yurttaşlar parklara çadır kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçı sarsıntılarının hissedildiği Kayseri'de yurttaşlar parklara kurdukları çadırlarda kalıyor.

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Kayseri'de depremlerin ardından yurttaşlar parklara çadır kurdu

Kayseri'de bazı vatandaşlar kentte yaşanan depremlerin ardından parklara kurdukları çadırlarda kalıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun şekilde hissedildiği kentte, en büyüğü 4,8 şiddetinde olan Kayseri merkezli çok sayıda sarsıntı da meydana geldi.

Depremler nedeniyle tedirgin olanlar parklara kendi imkanlarıyla çadır kurmaya başladı. Özellikle Melikgazi ilçesinin Anafartalar, 19 Mayıs, Anbar ve Keykubat mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluşturuyor.

Parka çadır kuran Berkay Özdem, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Kayseri'de depremlerin ardından yurttaşlar parklara çadır kurdu - Resim : 1

Evlerine girmekte zorlandıklarını vurgulayan Özdem, "Depremden sonra evimizde duramıyoruz. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra da artçılar devam etti. Bu da bizi tedirgin etti. Kayseri merkezli depremler de başlayınca çadırda kalmaya karar verdik. Evimizin duvarlarında çatlaklar mevcut ama ana taşıcılarda sorun olmadığı söylendi. Tedirgin olduğumuz için parkta kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Erol Sözer de 5 gündür çadırda kaldıklarını ve parklardaki çadır sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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