Kızılay'ın derdi para! Deprem sabahı koşa koşa ihale almaya gitmiş

6 Şubat’ta sabah 04.17’de Maraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin ardından, İstanbul’da Zeytinburnu Kızılay Şube Başkanı olan Ayhan Balcı’nın ihale derdine düştüğü ortaya çıktı.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, Bahçelievler Belediyesi’nin 6 Şubat günü 10.30’da yani depremden yaklaşık 6 saat sonra düzenlediği “Temizlik malzemeleri alımı” ihalesini Ayhan Balcı’nın ortağı olduğu Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Belediye ile şirket arasında tam 7 milyon 988 bin 880 TL’lik sözleşme imzalandı.

Türkiye 6 Şubat sabahına, Maraş’ta meydana gelen ve on binlerce insanın ölümüne yol açan deprem felaketiyle uyandı. Maraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde yıkıma yol açarken, on binlerce insanın ölümüne yol açtı. Depremin ardından ise gözler ilk olarak AFAD ve Kızılay’a çevrildi. AFAD, gönüllü arama kurtarma ekiplerini uzun süre koordine edemeyerek afet bölgesine göndermemesi sonucunda enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, afet bölgelerinde çadır sorunu devam ederken Kızılay’ın çadır satma skandalının ortaya çıkması toplumda infiale neden oldu.

7 MİLYON 988 BİN 880 TL’LİK İHALE!

6 Şubat’ta depremden sadece 6 saat sonra İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği ve sonuç ilanı dün (13 Mart) yayımlanan ihale ise yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere Bahçelievler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 6 Şubat’ta saat 10.30’da “Temizlik Malzemeleri Alımı” ihalesi düzenledi. 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi 7 milyon 988 bin 880 TL ile Balcıoğlu Gıda Pazarlama isimli şirket kazandı. Şirket ile belediye arasında 7 Mart’ta sözleşme imzalandı.

Geride bıraktığımız aylarda da İstanbul’daki çeşitli AKP’li belediyelerden ihale alan şirket, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Ayhan Balcı ve Turcan Balcı’ya ait.

Geçmiş yıllarda AKP’den milletvekili aday adayı da olan Ayhan Balcı, 2016 yılından bu yana Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı olarak görev yapıyor.

KEREM KINIK’A SAHİP ÇIKMIŞ, ÇADIR SATIŞLARINI SAVUNMUŞ

Ayhan Balcı, istanbultimes.com.tr’de yer alan habere göre; sosyal medya hesabından eleştirilerin odağındaki Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a da sahip çıkmıştı. Kınık’ın Kızılay’ı başarıdan başarıya götürdüğünü ifade eden Balcı, çadır satışlarını da savunmuştu.

Balcı sosyal medya hesabından Kınık’a destek çıkarak şu sözleri söylemiş:

“Son günlerde Kızılay’ı başarıdan başarıya götüren Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’a birilerinin bu kadar saldırmasının sebebini kimse söylemiyor, hatta söylemesi gerekenler de söylemiyor. Suçu son yıllarda büyük işler yapması ve Türkiye genelinde ekibinin kimliğidir. Devlet büyüklerine çağrımdır. Dr. Kerem Kınık’a sahip çıkılmaz ise Viyana Kuşatmasına yardım etmeyen Murat Giray Han’ın Osmanlı, yani kuşatmaya verdiği zarar gibi olacaktır.

"İKİ MİLYON ÇADIR OLSAYDI KİM KURACAKTI?"

Kızılay gelir getiren bir kurumdur aynı zamanda ey gafiller. Çadır meselesinde bizim de söyleyeceğimiz şeyler var.

Mezkür dernek çadırları denize mi attı? Peki ki milyon çadır olsaydı iki üç gün içinde kim kuracaktı bu kadar büyük bir yıkım ortasında?”