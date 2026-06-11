Kayseri'de Can Pazarı: Korkunç Kazada 3 Ölü, 5 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi’ndeki kavşakta çarpıştı.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

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Kayseri Trafik kazası
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