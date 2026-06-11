Özgür Özel'den 'CHP'den Ayrılık' Mesajı: Kıyamet Senaryomuz Hazır

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararının ardından katıldığı canlı yayında yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

'KIYAMET SENARYOMUZ HAZIR'

CHP'de 9 isim hakkında tedbirli sevk ve bugün Parti Meclisi'nde yaşanan istifaların ardından yol haritalarının ne olacağına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, "Kıyamet senaryomuz" hazır ifadelerini kullandı.

'DOĞRU ADAYI BULACAĞIZ'

Özel, "Şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar partiyi almış tarih veremiyoruz, mahkeme uzamış bitmiyor, bunlar yapmıyor, baskın seçim gelmiş, bu arkadaşların toplumda bir karşılığı yok. O arada baskın seçim geliyor. Doğru adayı bulacağız, listemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR PARTİ Mİ KURARIZ, BİR PARTİYE Mİ KATILIRIZ?

Sözlerine devam eden Özel, "Bir parti mi kurarız, bir partiye mi katılırız. Ama cehennemin kapılarını açıyorlar, biz yanalım kaçalım diye. Bu partinin evlatlarından 9’unu seçip de Ak Parti’nin kucağına atmak nedir yahu.” sözleriyle hem yeni yol haritası hakkında dikkat çekici bir mesaj verirken hem de kendisine yakın 9 isim hakkında verilen tedbirli ihraç istemine tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi