Kılıçdaroğlu'ndan Yeni İhraç Sinyali: Mutlak Butlanı Başımıza Bela Edenleri YDK'ya Sevk Edeceğiz

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı makamına geri dönmesinin ardından partide sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısında CHP'li 9 isim hakkında tedbirli olarak ihraç talebi tansiyonu yükseltirken, bugün gerçekleştirilecek CHP Parti Meclisi öncesi, Özgür Özel'e yakın 28 isim PM'den istifa ettiklerini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte CHP PM sayısı 40'un altına düşerken tüzük gereği CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği belirtildi.

YENİ KRİZ PARTİ MECLİSİ

Ancak bugün gerçekleşen PM toplantısının ardından, Kılıçdaroğlu cephesi PM'nin mahkemenin tedbir kararı gereği olağanüstü kurultaya gidemeyeceğini ifade ederken, mevcut sayıyla çalışmaların süreceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUNDAN YENİ İHRAÇ SİNYALİ

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Kılıçdaroğlu tv100'den Murat Gezici'ye yaptığı açıklamada olası yeni ihraç kararlarının da sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlanı başımıza bela edenleri MYK'da değerlendirip YDK'ya sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'nın yarın bir kez daha toplanması bekleniyor.

SİNAN BURHAN'DAN YENİ İHRÇA LİSTESİ

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan CHP'de yeni bir ihraç listesinin yakında açıklanacağı iddiasını ilk kez tv100'de açıkladı. Burhan'ın iddiasına göre, yeni ihraç listesi şu şekilde olacak:

Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı

Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı

Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı

Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı

Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı

Kaynak: tv100