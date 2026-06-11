AK Partili Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı "rüşvet alma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemede hapis cezası alan Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada kararın Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca alındığı ifade edildi.

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel CÖNGER, Hakkında “Rüşvet Alma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 08.06.2026 tarih ve 2026/84 Esas sayılı kararı üzerine TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verildiği, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Cönger geçen günlerde hakkında açılan dava kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada rüşvet aldığı suçlamasıyla 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada Cönger'in avukatı ise toplanmayan deliller olduğunu savunarak, müvekkilinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Ortada rüşvet konusunun olmadığını ileri süren avukat, müvekkilinin böyle bir suçu işlemediğini savunmuştu.

Mahkeme heyeti, "rüşvet" suçundan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.

Kaynak: DHA