THY Uçağı İniş Esnasında Kaza Yaptı: 267 Yolcu Tahliye Edildi

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İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı yerde manevra yaptığı sırada direğe çarptı.

267 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından 267 yolcu uçaktan güvenli şekilde tahliye edilirken, hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAHYA ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.



Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi