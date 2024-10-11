Kayseri OSB Yeni Ticaret Merkezi İçin İhale Düzenleyecek

Kayseri OSB Yeni Ticaret Merkezi kaba inşaat yapımı ihalesi düzenlenecek

Son Güncelleme:
Kayseri OSB Yeni Ticaret Merkezi İçin İhale Düzenleyecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak Yeni Ticaret Merkezi’nin kaba inşaat yapım işi için ihalesi düzenlenecek.
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kayseri OSB 24. cadde üzerinde Fevzi Mercan Camii yanında yapımına başlanacak olan Yeni Ticaret Merkezi için ihaleye katılım şartları belirlendi.
Açıklamada; ihaleye katılım şartları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasının, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Binası Fen işleri Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 22/A adresinden temin edilebileceği kaydedildi.
İhale dosyasının belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebileceğinin ifade edildiği açıklamada, ihaleye teklif verecek olanların, Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 5 bin Türk Lirası bedel karşılığında satın alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.
Sözleşme Makamınca hazırlanan, içerisinde onayı alınmış projeler ve şartnamelerinde bulunduğu ihale dosyasının dijital ortamda, teklif dosyası alındı dekontuyla ibraz edilerek, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası Fen işleri Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 22/A adresinden temin edilebileceği ifade edildi.
Açıklamanın sonunda teklif teslimi için son tarihin 25 Ekim 2024 saat 11:00 olduğu ve gerekli ek bilgi ya da açıklamaların www.kayseriosb.org internet adresinden edinilebileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Perihan Savaş'tan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf
"Kızlar Okusun Diye" Projesinde İBB'den 10 Bin Aileye Destek "Kızlar Okusun Diye" Projesinde İBB'den 10 Bin Aileye Destek
Canlı Yayında Ünlü Spikerin Burnu Kanamıştı! Cem Öğretir'in Sağlık Durumu Belli Oldu Cem Öğretir'in Sağlık Durumu Belli Oldu
Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı? Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı?