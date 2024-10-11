Canlı Yayında Ünlü Spikerin Burnu Kanamıştı! Cem Öğretir'in Sağlık Durumu Belli Oldu

ATV ana haber spikeri Cem Öğretir, geçtiğimiz çarşamba günü Esra Erol’un programına canlı bağlantıyla konuk oldu. Yayın sırasında Öğretir'in burnunun aniden kanamasıyla panik yaşanırken, haber spikeri yayından ayrıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Cem Öğretir’in kendisi gibi spiker olan eşi Seda Öğretir, eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dün sabah hastaneden eve geçtiklerini söyleyen Seda Öğretir, “Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak….” dedi.

Seda Öğretir

'BURNUNUN AKTIĞINI SANMIŞ'

Kanamanın uzun süre devam ettiğini ifade eden Seda Öğretir, merak eden herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış.”