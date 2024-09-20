Kaymakamlık 'Tahsis Yok' Dedi! İşte Beyoğlu Belediye Başkanı'nın Elindeki O Belge...

RIFAT KIRCI

Yerel seçimlerle birlikte AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin kullanmakta olduğu binadan apar topar çıkartılması tepkilere neden oldu. Beyoğlu Belediyesi'nin de kullandığı, Kasımpaşa’da bulunan ve kaymakamlık binası içerisinde yer alan alan sabah saatlerinde tahliye edildi. Belediye çalışanları kapı dışarı edilirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok birimde işler aksadı. Beyoğlu Belediyesi’nin kullandığı binada vatandaş girişi de kapatıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kaymakamlık ise yaptığı açıklamada “Beyoğlu Belediyesi’nin bazı birimleri 2023 yılı başı itibariyle, herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı’na geçici olarak taşınmıştır. Birimlerin Beyoğlu Belediyesi’nin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binaları taşınması hususunda mutabakata varılmıştır” ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAMLIK 'TAHSİS YOK' DEDİ

Kaymakamlık belediyenin binadan çıkarılmasına ilişkin ise “Beyoğlu Belediyesinin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi, Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğünün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Beyoğlu Belediyesi’nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Kaymakamlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

İŞTE TAHSİSİN BELGESİ...

Ancak belediye kaynakları duruma itiraz etti. Kaymakamlığın “tahsis kararı yok” açıklamasına karşılık Beyoğlu Belediyesi yetkilileri binaya ait 1400 metrekare alanlık kısmın 15 Ocak 2024 tarihiyle belediyeye tahsis edildiğini belirtti. Tahsise ilişkin söz konusu belgede “Hükümet Konağı kullanım alanının 7000 metrekaresi 1400 metrekaresi Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edildiği için…” şeklinde ifade yer alıyor.

TAHLİYE KARARI AĞUSTOSTA GELDİ

Belediye yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanmaktadır. Ancak, bu akşam itibarıyla Beyoğlu Belediyesi birimlerinin binaya girişine izin verilmemektedir. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve çalışanlarımızın binaya girişi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından engellenmiştir. Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı’na ait olan bu bina, 2021 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilerek Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı olarak belirlenmiştir. Ocak 2024'te yürürlüğe giren Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı İdari Hizmetler Uygulama Yönergesi’ne göre, binanın 1400 m²’lik kısmı Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Bu tahsis edilen alanlarda halen Beyoğlu Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ancak, 15.08.2024 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan gelen yazı ile Beyoğlu Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilen bu alanların tahliyesi talep edilmiştir."

TABELAYI ASALI 1 YIL OLMADI

CHP Grup Başkanvekili Erdoğan Horlu “Tamam siyasi hareket ediyorlar. Seçimi biz kazanmasaydık ve AKP tekrar seçilseydi emin olun durum böyle olmayacaktı. Ocak ayında astıkları belediye tabelasını seçimleri CHP kazanınca söküyorlar. Aynısını TRT binasında yapıyorlar. TRT binasında Beyoğlu Belediyesi'nin kullandığı bölümden borç çıkardılar. Belediye AKP'deyken 20 yıl 30 yıl boyunca ödenmeyen kirayı şimdi talep ediyorlar. Geçmişe 10 milyar lira borç çıkartıyorlar" dedi.

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimine başvurmak için gelen yurttaşlar kurulan tentenin altında işlem yapmaya çalıştı. Çoğu yaşlı ve engelli işlemlerini halledemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem