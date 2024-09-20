Bahar ve Nihal Candan 5. Kez Hakim Karşısında

"Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin "dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu yargılandıkları dava devam ediyor.

"Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın 5. duruşması bugün görülüyor.

Nihal Candan, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

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Kaynak: DHA

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