Göz Göre Göre Gelen İş Cinayeti: Ölüme Götüren İhmaller Bilirkişi Raporunda

Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, 15 katlı inşaat halindeki binanın 13'üncü katında dış cephe boyası yapan işçiler Volkan ve Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru, iskelenin kırılması sonucu düşerek hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı, firma yetkilisi ve şantiye şefinin aralarında bulunduğu 6 kişiden H.Ç. ve L.F., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı, O.Y., F.A., H.A. ve F.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAM

Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. 15 sayfalık ön raporda, platformun düşmeye sebep bölümünde 3 çalışanın, el arabası, 3 torba sıva malzemesi, el aletleri gibi imalat malzemelerinin bulunduğu, iskele üzerinde taşıma kapasitesini belirtir bir ibare, işaret veya levhanın bulunmadığı, platforma ahşap malzeme ile ilave yapıldığı, kenar korkulukların eksik olduğu, yatay veya dikey yaşam hatlarının bulunmadığı, çalışanlar üzerinde emniyet kemeri bulunmadığı ve platformun sağlam olan kısmında inşaat malzemelerinin bulunduğu, bu platformda da ahşap kalıp malzemeleri ile eklemelerin yapıldığı belirtildi.

HALAT YOK, KEMER YOK

Raporda çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulmadığı, çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımının sağlanmadığı, neticede iskelenin kullanıma elverişli olmadığı, son derece riskli bir çalışma yapıldığı ve mevzuat gerekliliklerinin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmediği belirtildi.

Raporda, olayda kaçınılmazlık bulunmadığı, inşaatı yapan firma sahibi L.F. ile taşeron firma sahibi H.Ç.'nin yerine getirmedikleri yükümlülüklerinin kazanın meydana gelmesinde 'temel etken', şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yerine getirmedikleri yükümlülüklerin de 'yan etken' olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA