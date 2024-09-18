Candan Kardeşler Dördüncü Kez Hakim Karşısında! 'Kardeşiniz Tahliye Olur mu?' Sorusuna Tek Hareketle Cevap

'Dolandırıcılık' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu.

TEK HAREKETLE CEVAP VERDİ

Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerle hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: DHA