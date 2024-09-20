Kaymakamlıktan Atılan Beyoğlu Belediyesi, Çadır Kurdu! Vatandaşlar Ellerinde Evraklarla Kaldı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi, yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içerisinde yer alan belediye birimlerine girişinin engellendiğini duyurdu. Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilgili kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacağı açıklanarak "Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" denildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de X hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

"İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır."

SİNEM DEDETAŞ'TAN TEPKİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan da Beyoğlu Belediyesi'ne destek geldi. Dedetaş, "Milletin iradesine saygı duymayan, vatandaşı cezalandırmaya çalışan bu akıl kamuyu temsil edemez. Beyoğlu Belediyemizin ve Başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN EVRAKLARI ELLERİNDE KALDI

Hizmet almak için binaya gelen vatandaşlar, boş bir odayla karşı karşıya kaldı. Evrakları elinde kalan vatandaşlardan biri, "Bunun hesabını biz vatandaşa verecekler. Yine bu seçimler gelecek, yine aynısını yapacağız. Benime vime bugün çekyatım, yatağım gelecekti ama gelemiyor, bilgisayar yok" diye tepki gösterdi.

CHP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Berivan Ceylan da kaymakamlık önüne kurdukları çadırları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakamlıktaki ortak kullanım alanından atılan Beyoğlu Belediyesi, çadırlarda hizmet vermeye çalışıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem