Bir İlde Daha Ekmeğe Zam! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Nevşehir'de yarından itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe zam yapıldı. Alınan zam kararıyla 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseldi.

Bir İlde Daha Ekmeğe Zam! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası tarafından alınan karar doğrultusunda 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseldi.

Zamlı fiyatların 21 Eylül'den itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Yapılan zamlardan sonra Nevşehir’deki ekmek ve simit fiyatları şu şekilde:

  • 200 gram ekmek 9 TL,
  • 200 gram kara fırın ekmek 9 TL,
  • 200 gram papatya sade ekmek 9 TL,
  • 400 gram papatya sade ekmek 18 TL,
  • Bin 300 gram Trabzon ekmeği 60 TL,
  • 300 gram sütlü papatya ekmeği 13,5 TL,
  • 200 gram pide sade 9 TL,
  • 400 gram çiftli pide sade 18 TL,
  • 200 gram tekli Ramazan pidesi sade 9 TL,
  • 400 gram Ramazan pidesi sade 18 TL,
  • 80 gram Nevşehir simidi 7,5 TL,
  • 80 gram susamlı simit 13 TL,
  • 80 gram tatlı tava simidi 7,5 TL,
  • 200 gram simit ekmek susamlı 9 TL,,
  • 200 gram içli pide yapım ücreti pide ücretine ilaveten 5 TL.

Kaynak: İHA

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