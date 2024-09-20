KPSS Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans'a katılan adayların, cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba ulaşabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da görülecek.

Kaynak: AA