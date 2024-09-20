Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Siirt Valiliği'nin yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kooperatif Mahallesi Fikri Güneri Caddesi'nde kovalamaca sonucu yakaladığı K.Y'nin üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Aramada, satışına hazır 53 parça halinde toplam 332 gram kubar ve toz esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğince sevk edilen K.Y'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA