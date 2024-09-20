AKOM Saat Vererek Uyardı... İstanbullular Dikkat! Gök Yere İnecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul'a uyarılarından sonra bir uyarı da İBB'ye bağlı AKOM'dan geldi. AKOM, İstanbulluları yarın akşam 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmura karşı uyardı. Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Güne 19°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandı. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23°C aralığında serin seyredeceği öngörülüyor.

SONBAHAR YAĞMURLARI NE KADAR SÜRECEK?

Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı artacağı için sel ve taşkın hadiselere meydana gelebiliyor. Deniz suyu ile hava sıcaklığının dengeye geleceği Aralık ayına kadar sonbahar yağmurlarının görülmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3°C altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem