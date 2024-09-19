Beyoğlu Belediyesi'ne Kaymakamlıktan Engel! Belediye Yöneticilerinin, Kaymakamlık Binasına Girişleri Yasaklandı!

Beyoğlu Belediyesi, yetkililerin kaymakamlık binasında bulunan belediye birimlerine girmesine izin verilmediğini duyurdu.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Beyoğlulular, şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" denildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla engellemeye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güney, şu ifadeleri kullandı:

İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını-hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır"

İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum.



Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak.



Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki… https://t.co/ov5OqKFvj0 — inan güney (@inanguney) September 19, 2024

31 Mart 2024 yerel seçimi öncesinde belediye ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ortak kullandığı binadan, seçim sonrasında belediyenin çıkması istenmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İBB bürokratlarıyla, kaymakamlık ve belediyeye tahsis edilen eski kışla binasını ziyaret etmişti.

İmamoğlu, "Trajik durum. Tabii alışık olduğumuz bir şey. Nedir? Kaymakamlık -karşımızdaki bina- yapılmış. Eski kışla burası. Denmiş ki, 'Buraya kaymakamlık yerleşecek, belediye yerleşecek'. Hatta bir yönetim planı çalışılmış, yönetim planında şuralar belediye denmiş, şuralar kaymakamlık denmiş. 9 bin metrekarenin yaklaşık yüzde 20’si belediyeye verilmiş. Hatta yetinmemişler, bir tarafına Beyoğlu Belediyesi diye tabela da asmışlar. Buraya da Beyoğlu Kaymakamlığı asmışlar ve hizmet başlamış. Ne zaman, 31 Mart’tan hemen önce. Güzel, benim de hoşuma gitti. Kurumları zan altında bırakmıyorum ama her birini tek tek mercekle takip edeceğim. Neymiş efendim, ‘Burayı terk edin, bu gece terk edin, haftaya terk edin, bak, en son ayın 1’inde terk edin’. Niye? Kaymakamlık olacak. 3 ay önce niye belediyeyi yerleştirdin oraya? Yani seçimi kazansaydı diğer arkadaşımız, acaba binanın hepsini mi vereceklerdi ona. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Milletin, ecdadın malı" demişti.