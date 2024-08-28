Kayıp Olarak Aranıyordu... Domuz Saldırısında Öldüğü Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ta kaybolan 74 yaşındaki adamın ormanda cesedi bulundu. Yapılan incelemede yaşlı adamın domuz saldırısı sonucu öldüğü belirlendi.

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Kayıp Olarak Aranıyordu... Domuz Saldırısında Öldüğü Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karagedik, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Hayvanlar akşam saatlerinde ahıra dönerken, Karagedik eve dönmedi. Karagedik'e cep telefonu ile de ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile mahallelinin de destek verdiği aramalarda Karagedik'in, saat 04.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.

İncelemede, Karagedik'in yaban domuzu saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi. Karagedik'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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