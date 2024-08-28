İki Kentte Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürülüyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Balıkesir'de bulunan Kazdağları'nda ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangınları çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BURSA'DA BİR YANGIN DAHA

Bursa'da kontrol altına alınan orman yangının ardından bir de Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 araç, 25 personel karadan, 1 helikopter de havadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA