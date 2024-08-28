Yağış Sonrası İSKİ'den Uyarı: Suyumuzu Dikkatli Kullanalım!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bu sabah kara bulutlarla birlikte yeniden kendini gösterdi. Avrupa yakasında Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yaklaşık 40 dakika yağan yağmur bazı yollarda göllenmelere neden oldu. Bir süre ise megakent, tekrar güneşli havasına döndü.

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANI YÜZDE 47,94

Yaz sıcağıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki durum da yakın takibe alınmıştı. Sıcaklığın ve nemin etkisiyle su seviyesi düşerken son doluluk rakamını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yüzde 47,94 olarak açıkladı. İSKİ, "27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 365 bin metreküp. Regülatörler: 484 bin metreküp. Barajlar: 2 milyon 881 bin metreküp" açıklamasını yaptı.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa da yağmurla birlikte yükselen su miktarını gösteren görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Başa yaptığı açıklamada, "Bugünkü sağanak yağış geçişleri sonrası Alibey Baraj havzası 18 kg yağış aldı. Havzada yer alan Pirinççi Deresinin su seviyesi de artmaya başladı. Yaz yağmurlarının baraj havzalarına çok fazla katkısı olmasa da su tüketiminin azalması açısından önemli. Suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim" dedi.

Kaynak: ANKA