Meteoroloji'den 4 Kente Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 4 Kente Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde 14.00 ila 18.00 saatleri arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde akşam saat 18.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış
1 Bardak İçmek Bile Boğazdaki Ağrıyı Gideriyor! Bakın Nasıl Demlenmeliymiş... 1 Bardak İçmek Bile Boğazdaki Ağrıyı Gideriyor! Bakın Nasıl Demlenmeliymiş...
Otomobil 6 Metrelik Çukura Düştü: Yaralılar Var Otomobil 6 Metrelik Çukura Düştü: Yaralılar Var
Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı