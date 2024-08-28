Daha Önce Defalarca Reddetmişlerdi: AKP Teklifi Sundu, İmamoğlu 'Az Kaldı' Dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sık sık gündeme getirdiği ancak defalarca UKOME’de reddedilen İstanbul’un taksi sayısında artırıma gidilmesi için bu kez AKP harekete geçti.

Bloomberg’in haberine göre, üst düzey yetkililer, hükümetin yeni yasa teklifiyle İstanbul’daki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planladığını söyledi. Yeni teklifle birlikte, megakent için özel bir düzenleme yapılarak taksi sayısının 500 kişiye bir taksi oranında artırılması planlanıyor.

İBB’nin verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşerken, bu sayı nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde seyrediyor.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk döneminde taksi sayısının artırılması teklifi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla her seferinde reddedilirken, yeni dönemde CHP’nin Meclis çoğunluğunu ele geçirmesinin ardından AKP iktidarı gaza bası.

TAKSİLERE YENİ ŞARTLAR DA GETİRİLECEK

Yeni teklifle uygulamalara üyelik zorunluluğunun gelmesi beklenirken, taksilerde denetimin artırılması için de lisansların 5 yıl süreyle verilmesi ve yenilenmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekecek.

İBB verilerine göre 1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı. Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece yüzde 5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.

İMAMOĞLU'NDAN TAKSİ AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından, yarınki UKOME toplantısı öncesi İstanbulluya müjde verdi.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.