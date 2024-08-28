Otomobil 6 Metrelik Çukura Düştü: Yaralılar Var

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobil 6 Metrelik Çukura Düştü: Yaralılar Var

Şanlıurfa’da merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, altı metrelik inşaat çukuruna düştü. Kazada yaralanan 3 kişi araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 YaralıGaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 YaralıGüncel

İşçi Servisi Kaza Yaptı: 9'u İşçi 11 Yaralıİşçi Servisi Kaza Yaptı: 9'u İşçi 11 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere.... Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere....
Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru
Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı
Narin Gibi Kaybolmuşlardı! Tokat'ın Kayıp Çocukları Yıllardır Bulunamadı Tokat'ın Kayıp Çocukları Yıllardır Bulunamadı