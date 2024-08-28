Otomobil 6 Metrelik Çukura Düştü: Yaralılar Var

Şanlıurfa’da merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, altı metrelik inşaat çukuruna düştü. Kazada yaralanan 3 kişi araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA