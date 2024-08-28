Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Bacağından Silahla Vuruldu

Trabzon'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: Bacağından Silahla Vuruldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Fatih mahallesinde aralarında alacak-verecek meselesi olan Y.B. ve A.K.Ş. arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. elindeki tabanca ile A.K.Ş.'nin bacağına ateş etti.

İki şahıs arasındaki kavgada bir otomobilin camları da kırılırken, A.K.Ş.'yi yaralayan Y.B. ve oğlu ise çalıştığı inşaata kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı A.K.Ş. hastaneye kaldırıldı. Y.B. ve oğlu Y.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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