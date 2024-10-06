Kaybolan Yaşlı Kadını 2 Gün Sonra Buldular

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yönünü kaybeden yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu

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Kaybolan Yaşlı Kadını 2 Gün Sonra Buldular

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gezindiği esnada yönünü kaybeden ve her yerde ekiplerce aranan yaşlı kadın 2 gün sonra bir çoban tarafından bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak Köyünde kaybolan 78 yaşındaki Ayşe Fatma Kaya’dan 2 gün haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ile AFAD ekipleri çalışmalar yaptı. Ekiplerce her yerde aranan yaşlı kadın Besni ilçesine bağlı Karagüvenç Köyü yakınlarında bir çoban tarafından ağaçlık alanda oturur vaziyette görüldü.
Yaşlı kadını gören çoban ekiplere bilgi verdi. Sağ salim bir şekilde ekipler tarafından alınan yaşlı kadın ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının Sarıyaprak köyü yakınlarında gezindiği esnada yönünü kaybettiği evini bulmak için sürekli yol yürüdüğü her hangi bir rahatsızlığının olmadığı ve bulunduktan sonra ailesine sağ salim bir şekilde teslim edildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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