The Weeknd’in 'Hurry Up Tomorrow' Filmi İçin Geri Sayım Başladı: Biletler Satışta!

The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan’ın başrollerini paylaştığı "Hurry Up Tomorrow" isimli psikolojik gerilim filmi, 16 Mayıs’ta vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Trey Edward Shults’ın oturduğu filmde, gerçek adı Abel Tesfaye olan The Weeknd, uykusuzluk problemi yaşayan ve varoluşsal bir yolculuğa çıkan bir müzisyeni canlandırıyor. Tesfaye’ye, son dönemin yükselen yıldızları Jenna Ortega ve Barry Keoghan eşlik ediyor. Ortega Anima karakterini canlandırırken, Keoghan Lee rolünü canlandırıyor.

Film, The Weeknd’in 24 Ocak'ta yayımlanan aynı adlı albümünden ilham alıyor. Albüm, The Weeknd'in "After Hours" ve "Dawn FM" albümlerinden oluşan müzikal üçlemenin tamamlayıcısı niteliğinde.

FİLMİN ÖZETİ

Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

16 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak olan film için biletler satışa çıktı. Vizyon tarihini sabırsızlıkla bekleyen The Weeknd hayranları, biletlere yoğun ilgi gösterdi.

