Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Görkemli Konserle Başladı

Festivalin açılışını, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk’ün konuşması yaptı. Bu özel gece, unutulmaz soprano Leyla Gencer’in anısına düzenlendi ve uluslararası başarılar elde etmiş birçok sanatçıyı bir araya getirdi.

Konserde, La Scala Akademisi’nde eğitim görmüş ve Leyla Gencer Opera Yarışması’ndan ödülle dönmüş yerli ve yabancı sanatçılar sahne aldı. Verdi, Donizetti, Puccini, Bellini, Rossini, Mascagni gibi klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserlerinden seçilen aryalar, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde hayat buldu. Dinleyiciler; La Forza Del Destino, Rigoletto, Norma, Otello, Manon Lescaut, Cavalleria Rusticana gibi dünyaca ünlü operalardan bölümlerle büyüleyici bir müzik şölenine tanıklık etti.

Gecede orkestrayı, dünyaca ünlü Bulgar şef Nayden Todorov yönetti. Sahneye çıkan solistler arasında sopranolar Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenorlar Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan yer aldı. Ayrıca Çinli bas sanatçı Li Huanhong ve Güney Koreli bariton Sung-Hwan Damien Park, uluslararası sahnelerde kazandıkları başarıları bu konserle taçlandırarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA