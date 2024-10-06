Adıyaman'da Kovan Çalan Hırsız Yakalandı

Adıyaman’da, arı kovanlarını çalan şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adıyaman'da Kovan Çalan Hırsız Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İ.Ç., isimli vatandaşa ait 35 adet arı kovanının çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Titiz çalışmalar yürüten jandarma ekipleri arı kovanlarını M.K., isimli şahsın çaldığını tespit etti. Kırsalda saklanan arı kovanları alınarak sahibi İ.Ç’ye teslim edilirken M.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı. M.K., isimli şahıs daha sonra jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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