Kaybolan Engelli Vatandaş 11 Saat Sonra Arazide Uyurken Bulundu

Gaziantep'te kaybolan 47 yaşındaki zihinsel engelli Dede Aslan, 11 saat sonra, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken bulundu. Aslan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaybolan Engelli Vatandaş 11 Saat Sonra Arazide Uyurken Bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Dede Aslan (47), dönmeyince ailesi aramaya başladı. Mahalle muhtarı İlhan Horoz, yakınları Aslan'a ulaşamayınca durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 116 jandarma ve mahallelinin de katıldığı geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, 11 saat sonra, akşam saatlerinde Dede Aslan'ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, arazide bir kayanın yanında bitkin halde uyurken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Aslan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, ailesi ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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