14 Yaşındaki Sultan’dan 24 Gün Sonra Acı Haber

Diyarbakır'da bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Sultan Mizgin Kılınç, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Yaşındaki Sultan’dan 24 Gün Sonra Acı Haber

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda, 14 Ağustos'ta meydana gelen olayda; A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç'a (14) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından Bismil Devilet Hastanesi'ne götürülen Sultan Mizgin Kılınç, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sultan Mizgin Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, bu sabah saatlerinde Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor Biberleri Ucuzdan Alanlar Böyle Saklıyor ve Kış Boyunca Biberler Bozulmuyor
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Özel'den Erdoğan'a 'Teğmen' Yanıtı: '8 Gün Düşünüp Bu Tepkiyi Vermek Çok Manidar' '8 Gün Düşünüp Bu Tepkiyi Vermek Çok Manidar'
Üçüncü Kattan Düştüğü İddia Edilen Kadın Ağır Yaralandı Üçüncü Kattan Düştüğü İddia Edilen Kadın Ağır Yaralandı