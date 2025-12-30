Katil Yine Tanıdık! Manisa'da Bir Erkek Boşanma Aşamasındaki Eşini Takip Edip Tüfekle Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip ettikten sonra tüfekle katletti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Kaynak: DHA