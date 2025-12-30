Katil Yine Tanıdık! Manisa'da Bir Erkek Boşanma Aşamasındaki Eşini Takip Edip Tüfekle Öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu Kadriye Köken'i, tüfekle katletti. Kadriye Köken'in bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen zanlı ise kaçtıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Katil Yine Tanıdık! Manisa'da Bir Erkek Boşanma Aşamasındaki Eşini Takip Edip Tüfekle Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından vurularak öldürüldü.

Olay, Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K., boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip ettikten sonra tüfekle katletti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Karaman’da Kadın Cinayeti! Fatma, Boşanma Davasını Konuşmak İçin Gitti, Katledildi!Güncel

Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduKayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Dün Gece Resmen Dondular, Termometreler Eksi 30,3 Dereceyi Gördü! İşte Türkiye'nin En Soğuk Yeri Dün Gece Resmen Dondular, Termometreler Eksi 30,3 Dereceyi Gördü!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İstanbul'da Çatışma: Fenerbahçe Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin'e Yine Silahlı Saldırı, Durumu Ağır Fenerbahçe Tribün Liderine Yine Silahlı Saldırı, Durumu Ağır
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu
HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma
MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İndirimi Masada MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı İndirimi Masada
İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon